Roma: Raggi, sì ai monopattini, no alla loro sosta selvaggia

"I monopattini elettrici sono una grande novità per Roma. Piacciono ai cittadini che li usano volentieri come mezzi alternativi all'auto privata e ai trasporti pubblici. Non inquinano e si muovono bene nel traffico. Non ci piace, invece, che vengano parcheggiati in maniera 'selvaggia', dove capita". Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Per questo - aggiunge - abbiamo vietato la sosta delle flotte di monopattini davanti a monumenti e in zone di pregio come piazza Venezia, piazza del Popolo, piazza Trilussa, via del Corso, piazza Navona, Colosseo, Fontana di Trevi e Pantheon. Sulle app degli operatori saranno visibili sia le aree interdette che gli spazi dove invece sarà consentito il parcheggio. Roma è stata tra le prime città scomettere sui monopattini in sharing, all'inizio dell'emergenza Covid, ma tutti devono rispettare le regole. Altrimenti scatteranno le sanzioni".