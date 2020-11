Corse coi fuoristrada sulla spiaggia di Porto Pino, multati

Hanno raggiunto la spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi, a bordo di potenti fuoristrada sia per pescare che per organizzare corse in auto a un passo della battigia, danneggiando così il patrimonio ambientale. Protagonisti delle scorribande notturne tre cittadini di Sant'Antioco, bloccati e multati dalla Guardia di finanza. L'episodio è avvenuto il 30 ottobre scorso. I militari del mezzo navale delle Fiamme gialle, impegnati nel pattugliamento della zona del Golfo di Palmas hanno notato degli strani movimenti in spiaggia. Con le telecamere a infrarossi i finanzieri hanno dapprima individuato i responsabili del raduno e poi raggiunto la riva con il gommone.

I proprietari dei due fuoristrada e la persona che si trovava con uno di loro sono stati multati e invitati ad liberare l'arenile dai fuoristrada, percorrendo però il tratto più breve per evitare che quel tratto di costa venisse danneggiato ulteriormente. "L'azione meccanica degli pneumatici - spiegano dalle Fiamme gialle - destabilizza le dune e danneggia la flora che cresce spontaneamente, la cui permanenza è fondamentale per la stabilità del fragile ecosistema". "Quello che è accaduto a Porto Pino - ribadisce il colonnello Alessandro Bucci, comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari - è la dimostrazione dell'esistenza continua di forme di irresponsabilità da parte di alcuni sprovveduti a cui non interessa il danno, spesso irreparabile, che provocano alla natura che, invece, continua a regalare, senza chiedere nulla in cambio, paesaggi magnifici a tutti quelli che hanno la fortuna di viverla".