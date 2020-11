Anas investe 20 milioni su strade Umbria

L'Anas ha investito in Umbria oltre 20 milioni di euro per lavori di manutenzione sulle strade ex regionali e provinciali, acquisite a ottobre del 2018 per un'estensione complessiva di 243 chilometri. Lo ha reso noto la stessa azienda del Gruppo FS italiane.

In particolare, Anas ha ultimato interventi di risanamento del piano viabile per un valore complessivo di 10,4 milioni di euro e lavori di rifacimento della segnaletica per 3,1 milioni.

Attualmente sono in corso di esecuzione lavori di pavimentazione ulteriori 6,3 milioni di euro.

Per il 2021, nell'ambito del piano di manutenzione Anas - è detto in un suo comunicato -, sono già previsti e finanziati altri interventi sulle stesse direttrici stradali del valore complessivo di 21,5 milioni di euro, di cui 14,6 milioni per la pavimentazione, 3,5 milioni per sostituzione barriere di sicurezza, 2,3 milioni per ponti e viadotti e 1,1 milioni per opere complementari. L'obiettivo di Anas è completare l'opera di risanamento delle infrastrutture, innalzando il livello di servizio e di sicurezza della circolazione.