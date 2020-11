Salone Automobile (IAA) 2021 a Monaco,già molte prenotazioni

Lo spostamento del Salone Internazionale dell'Automobile (IAA) da Francoforte a Monaco di Baviera è stato ben accolto da molti produttori, così come è stata apprezzata la decisione che è stata presa dagli organizzatori (l'Associazione dell'industria automobilistica tedesca, nota come VDA) di porre fine al 'gigantismo' del passato. Lo ha ribadito in una conferenza stampa Jurgen Mindel, amministratore delegato di VDA, che ha precisato che all'evento di Monaco - in calendario dal 7 al 12 settembre 2021 - ''ci saranno molti produttori che non hanno partecipato all'IAA in passato'' ed ha anche confermato che sono in corso intense conversazioni con ''i soggetti più critici dell'industria automobilistica''. Tra le novità di IAA 2021 Monaco vi sarà appunto una limitazione a 2.000 mq come superficie massima per gli stand degli espositori, una regola che dovrebbe limitare l'impatto 'predominante' delle Case tedesche che era un aspetto fortemente criticato dagli altri costruttori che partecipavano al Salone di Francoforte. ''I grandi produttori - ha detto Mindel - ci hanno detto che volevano rimpicciolirsi e non costruire cattedrali come quelle del passato''. L'Associazione dell'industria automobilistica tedesca non ha per il momento precisato i nomi delle aziende che hanno prenotato gli spazi e numeri specifici sulle presenze.



''Non appena i contratti saranno firmati - ha sottolineato Mindel - lo renderemo pubblico''. Ed ha ribadito che la IAA a Monaco è un ''inizio fondamentale, in quanto sarà la piattaforma internazionale dedicata alla nuova mobilità''. Nello specifico, IAA 2021 a Monaco si sorreggerà su tre pilastri.



Oltre alla vera e propria mostra alla Messe Muenchen, sono previsti anche ampi spazi esterni nel centro di Monaco - un'area chiamata Open Space - e la cosiddetta Corsia Blu che collegherà, per prove dinamiche ed esperienze di nuova mobilità - l'Open Space e la Messe Muenchen. VDA ha firmato la scorsa estate un contratto per organizzare il Salone a Monaco nel 2021, dopo l'ultima edizione (nel 2019) a Francoforte. Secondo il contratto, il nuovo concept della IAA dovrebbe svolgersi a Monaco almeno altre due volte, nel 2021 e nel 2023. Esiste anche un'opzione per l'anno 2025, ma nel futuro - a seconda dello sviluppo dell'industria automobilistica tedesca - non è escluso che questo grande evento internazionale possa riservare altre sorprese.