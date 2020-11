Piemonte, via libera Giunta a legge per auto storiche

I veicoli con oltre 40 anni di età e con il riconoscimento di storicità riportato sulla carta di circolazione sono esclusi dalle misure di limitazione alla circolazione (l'esclusione vale per i veicoli di interesse storico con età tra i 20 ed i 39 anni nei giorni festivi e prefestivi). Lo prevede la legge regionale approvata dalla Giunta del Piemonte. La Regione ha accolto così le istanze avanzate dall'Automotoclub Storico Italiano per salvaguardare un settore che crea un indotto di 2,2 miliardi di euro l'anno (123,4 milioni nel solo Piemonte).

"Questa nuova legge - commenta Alberto Scuro, presidente dell'Asi - è il risultato del confronto concreto e trasparente che abbiamo instaurato da mesi con la Regione Piemonte, in particolare con l'assessorato all'Ambiente, ed è l'effetto delle tante iniziative che la Federazione ha perseguito per dimostrare come i veicoli storici certificati non impattino sull'ambiente e come costituiscano una leva di sviluppo per l'indotto economico ed occupazionale, oltre a essere una grande opportunità per il turismo".

"L'obiettivo - sottolinea il presidente della Regione, Alberto Cirio - è valorizzare i veicoli di interesse storico e collezionistico, che in una terra come il Piemonte non rappresentano solo una tradizione ma sono anche un'importante opportunità di promozione turistica". "Le auto storiche certificate - aggiunge l'assessore all'ambiente, Matteo Marnati - sono un museo viaggiante, un patrimonio da tutelare e preservare. Un valore, quello delle auto storiche non solo collezionistico o storico-culturale, ma anche dagli importanti riflessi turistici in termini di manifestazioni itineranti".