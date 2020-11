Hyundai i20 Hybrid, 'Ready for you' con Annalisa

Per presentare la nuova i20 Hybrid, Hyundai punta sulla voce di Annalisa. La cantante è la protagonista della campagna 'Ready for you', nata in occasione del lancio sul mercato italiano del nuovo modello della casa coreana, che si distingue dalla generazione precedente per il design rivoluzionato, le nuove motorizzazioni elettrificate e nuove caratteristiche di connettività e sicurezza. Sul fronte audio, la nuova i20 Hybrid è il primo modello del brand in Europa a essere equipaggiato con il Bose Premium Sound System.



Il video girato per la campagna vede Annalisa salire a bordo di Nuova i20 Hybrid mentre canta il suo ultimo singolo 'Tsunami', per poi riprodurre la canzone dallo smartphone attraverso la connettività wireless del sistema di infotainment con schermo da 10.25''. Lasciate le strade di città, Annalisa si dirige verso i paesaggi del Lago di Garda, sulla Strada della Forra, assieme ai sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense. Infine arriva alla Terrazza del Brivido a Borgo di Pieve, dove testare le potenzialità del sistema Bose. La campagna 'Nuova i20 Hybrid.



Ready for you.' è partita ieri in TV con il long video da 60'', che prevede una pianificazione su diverse reti con posizionamenti qualitativi, includendo programmi di maggiore ascolto del Prime Time, senza tralasciare lo sport.