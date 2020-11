Concessionarie, officine e ricambistica aperte ovunque

Nell'Italia frammentata da chiusure determinate dall'andamento dei contagi da Covid, sono poche le certezze. Una fra queste è che concessionarie, officine di autoveicoli, rivenditori di parti e accessori restano aperti anche nelle "zone rosse", quelle a più alto tasso di diffusione del contagio. Ovviamente nel rispetto delle disposizioni relative all'autocertificazione dei movimenti e dei protocolli per il contenimento della diffusione del virus.



Il più recente Dpcm, valido fino al 3 dicembre prossimo, nell'allegato 23 identifica come servizio fondamentale il "Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori". Per tali attività, pur nel rispetto della normativa, la tipologia di servizio resta invariata a prescindere dall'evoluzione della pandemia: non è prevista la chiusura di autosaloni, officine e ricambistica ed è dunque permessa la compravendita di auto, moto, parti e accessori.



Oltre all'uso della mascherina, obbligatoria anche all'aperto in tutta Italia, deve essere garantito il mantenimento del distanziamento interpersonale e garantire un servizio di pulizia e igiene ambientale almeno due volte giorno. L'accesso è parametrato in funzione dell'orario di apertura e della superficie dei locali.



Restano aperti anche i noleggi, pubblici e privati oltre ai servizi di bike e car sharing. In tal caso i gestori devono raccomandare l'igienizzazione frequente delle mani da parte degli utenti, oltre ad assicurare la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati/locati prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici toccate più di frequente come volante, leva del cambio, display.



D'altra parte, la mobilità privata è fortemente consigliata e la più sicura per evitare il diffondersi della pandemia e tutte le Case stanno mettendo in campo proprie soluzioni e offerte per la clientela.