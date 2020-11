Auto storiche, partnership Fondazione Gino Macaluso e Aci

La Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica entra nell'Aci Storico. La convezione, che prevede una generale attività di collaborazione, oltre a importanti sinergie nelle promozione e comunicazione di eventi e iniziative atte a supportare il mondo del motorismo storico, è stata firmata, a Roma, da Monica Mailander Macaluso, presidente della Fondazione Gino Macaluso, e dal presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani.

La Fondazione, a giugno di quest'anno, ha inaugurato il rinnovato spazio alle porte di Torino: una "camera delle meraviglie" dedicata alla storia dell'automobile, dove sono conservati gloriosi esemplari del motorsport, insieme all'officina per il restauro dell'auto storica, all'archivio e alla biblioteca dell'automobile "L'ingresso della Fondazione Macaluso nella 'Famiglia' Aci Storico rappresenta un momento di straordinaria importanza non solo per il Club, ma per il motorismo storico in generale e un motivo di estrema soddisfazione personale nel vedere come il progetto Aci Storico venga sposato da realtà importanti che hanno l'obiettivo di salvaguardare e promuovere storia, bellezza, tecnica e cultura di questo settore", commenta Sticchi Damiani. "La formalizzazione di questa partnership - sottolinea Mailander - rafforza il legame che ci lega storicamente ad Aci Storico di cui condividiamo i valori principali. La valorizzazione storica dell'automobile italiana, la trasmissione della sua memoria, delle competenze e dell'ingegno verso le nuove generazioni sono anche i pilastri della missione della Fondazione".