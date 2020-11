Aumenta pedaggio tratto A12, sindaco insorge

"Da lunedì il tratto di autostrada che va da Cecina Nord a Collesalvetti costerà 4,90 euro. Un aumento di 50 centesimi ottenuto da Sat dopo ricorso al Tar su una delle tratte più care d'Italia". Lo scrive oggi su Facebook il sindaco di Cecina (Livorno) Samuele Lippi.

"Qui si continua a imporre anche un balzello senza senso per pochi chilometri - sottolinea Lippi -, un pedaggio nato per sostenere la realizzazione di un'autostrada, la Tirrenica, e che doveva essere rimosso nel momento in cui il progetto autostradale è tramontato". "E invece - conclude il sindaco - il casello è sempre lì, il pedaggio senza senso ugualmente e, mentre siamo tutti impegnati in un'emergenza sanitaria senza paragoni, mentre i cittadini sono preoccupati per le loro attività e il loro impiego, arriva un'altra stangata su un tratto di autostrada che dovrebbe invece essere reso pubblico.

Vergogna".