Opel, Corsa-e vince 'Volante d'oro 2020' di Auto Bild

La nuova Opel Corsa-e si aggiudica uno dei premi più importanti nel settore automobilistico tedesco, il 'Volante d'Oro 2020'. La versione completamente elettrica della city car tedesca ha sconfitto rivali difficili, conquistando il primo premio nella categoria delle vetture piccole. La vettura di segmento B più venduta in Germania è ''elettrizzante'' sia per gli esperti e i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag che per i clienti. ''Opel is electric - dice il ceo di Opel, Michael Lohscheller - e la nostra nuova Opel Corsa-e ne è la prova migliore. Dimostra che un'auto elettrica oggi può essere non solo dinamica e pratica, ma anche accessibile a tutti. Siamo orgogliosi del modo in cui Opel Corsa-e convince tutti: i nostri clienti, i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag, così come la giuria di esperti e celebrità''. I vincitori hanno dovuto superare due ostacoli sulla strada della vittoria. In primo luogo, i lettori di Auto Bild e Bild am Sonntag hanno eletto, per ogni categoria, i loro tre favoriti per la finale. Una giuria di giornalisti, piloti di auto da corsa ed esperti di auto ha quindi testato ogni finalista sulla pista Dekra-Lausitzring, utilizzando criteri basati sul metodo di test Auto Bild. Con un totale di 3.218 punti, la nuova Opel Corsa-e alla fine ha dominato la concorrenza nella categoria 'vetture piccole', dalla Hyundai i20, finita al secondo posto, alla VW e-Up, arrivata terza, con un vantaggio rispettivamente di 141 e 431 punti. Il 'Volante d'oro' occupa ora un posto d'onore nella sala dei trofei della nuova Opel Corsa. La giuria di Autobest ha già nominato questa best seller tra le piccole auto come 'Best Buy Car of Europe 2020'. In Germania, la Opel Corsa ha vinto nella categoria delle compatte del 'Company Car of the Year'. Auto Bild e Computer Bild hanno consegnato il 'Connected Car Award 2019' al nuovo modello Opel. La Corsa-e è la diciottesima Opel vincitrice del 'Volante d'Oro', continuando una lunga tradizione. Negli anni Opel ha collezionato diversi Volanti d'oro: in ordine temporale, solo per citare gli ultimi, Opel Meriva (2010), Opel Zafira Tourer (2012), Opel Astra K (2015) ed Opel Ampera-e (2017).