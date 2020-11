Fca Heritage, nuovo look per le Officine Classiche

Si inaugurano le nuove Officine Classiche, l'atelier di restauro e certificazione di FCA Heritage dove si eseguono alcuni dei servizi più apprezzati dagli appassionati di auto storiche: dalla Certificazione di Autenticità ai servizi di assistenza tecnica e manutenzione, fino al restauro integrale. Ampliate e completamente rinnovate nell'aspetto esteriore e nella disposizione degli spazi, le Officine Classiche sono un indiscusso fiore all'occhiello del dipartimento di Fca che tutela e valorizza il patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth.

"Il rinnovo delle Officine Classiche segna un nuovo punto di partenza per guardare al futuro con crescente slancio, continuando a riportare in vita il nostro patrimonio automobilistico" spiega Roberto Giolito, responsabile Fca Heritage Emea.

Attive dal 2015 nell'ex Officina 83 di Mirafiori, in via Plava a Torino, le Officine Classiche occupano ora una superficie di circa 6000 metri quadrati - rispetto ai 900 originari - e sono attrezzate con 12 ponti sollevatori, macchinari utensili specifici e una linea di finitura accuratissima che include una cabina dedicata alla verniciatura di singoli elementi. La definizione dei flussi interni di officina e la selezione delle attrezzature è avvenuta in collaborazione con gli specialisti del brand Mopar. Qui si eseguono tutte le attività di riparazione, restauro e certificazione delle auto storiche dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth, sia quelle dei collezionisti privati sia quelle appartenenti alla preziosa collezione di Fca Heritage. In totale, dal 2015 ad oggi, sono state effettuate decine di restauri e rilasciate circa 500 certificazioni a proprietari di vetture residenti in tutto il mondo: dal Giappone agli Usa, dal Costa Rica alla Thailandia, fino all'isola di Antigua.