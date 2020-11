The Urban Collëctif, evento su mobilità rinviato a 2021

Era in programma questa mattina ma a causa dell'emergenza Coronavirus è stata posticipata al prossimo anno, con data da destinarsi. Stiamo parlando della presentazione del progetto The Urban Collëctif, che vede scendere in cambio tre aziende francesi di rilievo internazionale, Citroën, Accor e JCDecaux, per condividere una visione della mobilità urbana autonoma su corsie dedicate, per tutti e in modalità open source.



The Urban Collëctif nasce dall'ambizione comune diimmaginare il futuro della mobilità urbana autonoma per tutti. Citroën, Accor e JCDecaux, cheinsieme totalizzano 200 anni di innovazione, hanno condiviso le loro competenze e il loro know-how per proporre esperienze urbane inedite. The Urban Collëctifsvelerà, in anteprima mondiale,questa soluzione di mobilità urbana autonoma su corsie dedicate, per tutti e in modalità open-source, mercoledì 4 novembre 2020, in occasione di un evento 100% digitale.



Da oltre un secolo, Citroën è protagonista della libertà di movimento. Dalle emblematiche Traction Avant e 2CV alla soluzione di mobilità urbana Ami - 100% ëlectric, Citroën ha sempre dimostrato audacia e creatività per rendere la mobilità accessibile a tutti, sia in città che in campagna. Nel 2020, Citroën scrive un nuovo capitolo della sua storia, «Ólectric for all», con la commercializzazione di sei nuovi modelli elettrificati, fra cui Nuova ë-C4, per proporre un'offerta di mobilità accessibile a tutti e sostenibile. Per Citroën, abituata a sovvertire i codici, è stata una scelta naturale aderire al progettoThe Urban Collëctifper proporre una soluzione di mobilità urbana autonoma, 100% elettrica, al servizio delle nuove esperienze di vita in città.



''Animate dagli stessi valori di innovazione, audacia e servizio ai clienti, Citroën, Accor e JCDecaux si ritrovano in modo del tutto naturale nella creazione diThe Urban Collëctif. Questo progetto innovativo riflette perfettamente il DNA di Citroën, quello di una Marca che dal 1919 rende la mobilità accessibile a tutti'' ga precisato Vincent Cobée, Direttore Generale di Citroën. Questa partnership si inserisce nella cultura e nel DNA di Accor, il colosso alberghiero francese con 5.000 hotel in tutto il mondo che da oltre 50 anni fornisce esperienze e servizi innovativi che hanno trasformato il settore dell'ospitalità, prevedendo anche le esigenze e i desideri in evoluzione dei suoi clienti. A sua volta JCDecaux, grande gruppo della pubblicità urbana che raggiunge ogni giorno 410 milioni di utenti, ha reinventato con i suoi sistemi di bike sharing, lanciati nel 2003, l'uso della bicicletta in città fornendo un vero plus in termini di servizi. Oggi, con oltre 31.000 biciclette self-service in 76 città in tutto il mondo, JCDecaux è promotore di una mobilità dolce ed ecologica.