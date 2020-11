A Milano sarà sospeso, a causa dell'emergenza Covid, il pagamento di Area C, la zona a traffico limitato del centro città, e dei parcheggi sulle strisce blu. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulle sue pagine social commentando il nuovo decreto del governo per contenere i contagi. "Ho dato mandato di sospendere il pagamento di Area C e dei parcheggi sulle strisce blu", ha scritto Sala.