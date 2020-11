Hyundai Prophecy, prototipo premiato a Car Design Award

Un premio nella categoria 'Concept Cars' per Hyundai ai Car Design Award 2020. Il riconoscimento per la casa automobilistica è stato raggiunto grazie al prototipo elettrico Prophecy, rivelato all'inizio dell'anno. La concept EV ha conquistato il primo posto nella categoria 'Concept' del prestigioso concorso organizzato dalla rivista Auto&Design, fondato nel 1984 e presentato ogni anno a Torino.



A causa della situazione attuale, quest'anno la premiazione si è tenuta per la prima volta in forma digitale e i premi sono stati assegnati da una giuria internazionale composta dai rappresentanti di alcune delle più prestigiose testate automotive del mondo. La giuria ha premiato 'Prophecy' per la sua forma aerodinamica e ispirata alle slanciate berline degli anni '20 e '30, abbinata ad una serie di innovazione tecniche.



"Lavorare a questo progetto è stato un vero piacere - ha affermato SangYup Lee, Capo dello Hyundai Global Design Center - e siamo entusiasti per la vittoria di questo prestigioso Car Design Award per 'Prophecy'. Quando sviluppiamo i nostri veicoli concept, cerchiamo ispirazione dappertutto, dal settore della moda a quello della mobilità. Con 'Prophecy' abbiamo cercato di costruire un ottimismo veramente positivo per il futuro, basato su forme curve semplici e uniche, quelle memorabili dell'era delle auto slanciate e aerodinamiche, ma proiettate nel futuro".