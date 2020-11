Ford sostituirà pacco batterie per esemplari Kuga PHEV

Ford ha già avviato, a partire da agosto, la campagna di richiamo destinata ai proprietari della nuova Kuga plug-in hybrid per provvedere alla sostituzione del pacco batteria che sembra essere potenzialmente pericoloso. Il problema - secondo quanto si legge sul sito Autocar - riguarderebbe un difetto che potrebbe portare gli accumulatori a surriscaldarsi fino a prendere fuoco.

La casa, in precedenza, aveva interrotto le vendite del suv ibrido a causa delle preoccupazioni legate a questo probabile surriscaldamento, consigliando ai proprietari di lasciare i loro veicoli in modalità EV Auto ed evitare di collegarli. Ora, la Ford ha precisato che effettuerà la riparazione necessaria a tutti i veicoli interessati, tra la fine di dicembre 2020 e il marzo 2021. Il processo comporterà la sostituzione del pacco batteria di trazione e sarà esteso alle auto in base all'ordine in cui sono state vendute, con i modelli più vecchi che sono stati i primi ad essere richiamati, e non ancora consegnati, i modelli precedenti al 26 giugno resteranno nelle mani di Ford fino a quando non verrà effettuata la riparazione. ''La causa principale è stata identificata in un problema di contaminazione delle celle della batteria nel processo di produzione del nostro fornitore e abbiamo stabilito che la migliore linea di azione per la sicurezza dei nostri clienti esistenti è sostituire il pacco batteria di trazione'' si legge in una nota ufficiale diffusa da Ford.

Fino a quando i clienti interessati non avranno risolto il problema, si consiglia di lasciare l'auto in modalità EV Auto e di continuare a non collegarla. Secondo le stime, ad essere colpite da questo problema sarebbero circa 27mila esemplari in tutto il mondo ma non è ancora chiaro se il problema riguardi solo le auto costruite in quell'intervallo di date.