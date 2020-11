Bentley, evento celebra il rinnovo di gamma

Un evento per celebrare la gamma per Bentley che ha schierato tutti i suoi modelli. La casa inglese ha celebrato il rinnovo della sua gamma completa di modelli ospitando il suo primo evento di prove dinamiche dal vivo dal mese di Febbraio. A disposizione, l'intera gamma di modelli, tra cui la nuova GT Mulliner al suo debutto dinamico e la nuova Bentayga.

L'evento si è tenuto al The Falcon at Castle Ashby, nella regione del Northamptonshire. Oltre ai modelli più recenti, Bentley ha anche dato agli ospiti l'esclusiva opportunità di potersi mettere al volante di una selezione di auto della sua Heritage Fleet, dando all'evento il significativo nome di 'Toy Box'. La storia di Bentley Continental attraverso le sue prestazioni è stata rappresentata da un set composto da quattro vetture che mostrano l'evoluzione della grand tourer nel corso della sua vita. Tra queste: la R-Type Continental del 1952 della collezione Bentley che è stata la coupé a quattro porte più veloce al mondo dal momento del lancio e l'auto più costosa del suo periodo; Una Continental R Mulliner Final Series del 2003, facente parte della serie limitata di 11 costruite, nonchè l'ultima vettura a due porte costruita da Bentley prima della Continental GT; La Continental Supersports di prima generazione, era presente con l'ultima vettura costruita nel 2012, e registrata appositamente per l'evento. Non poteva mancare l'unico esemplare che si è cimentato nella Pikes Peak, la Continental GT 2019, la vettura che Rhys Millen ha portato a un nuovo record assoluto per la classe di produzione alla Pikes Peak International Hill Climb nel 2019 con un tempo di 10: 18.488 Alla famiglia Continental GT completa, con tutte le varianti della sua gamma con la coupé, Cabriolet, V8 e W12, si è unita l'ultima Flying Spur W12. Una esclusiva flotta di Bentayga Hybrid di prima generazione ha svolto la funzione di vetture di cortesia che hanno accompagnato gli ospiti sfruttando la sola energia elettrica, ad un percorso appositamente progettato dove hanno potuto testare la nuova Bentayga V8 anche in fuoristrada, impegnandola in difficili guadi, ripide salite e discese ed angoli laterali fino a 32 °.



Anche la Mulsanne Speed, della quale è stata recentemente interrotta la produzione, si è unita all'evento, dando un'ultima possibilità agli ospiti di guidare l'ex ammiraglia Bentley. Per completare questa 'scatola dei giocattoli', Bentley ha esposto anche un certo numero di vetture di assoluto valore storico come una 'Blower' da 41⁄2 litri sovralimentata, una Bentley Mulliner Bacalar e la Bentley Speed 8 che ha vinto Le Mans nel 2003.