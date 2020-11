LeasyGo, servizio car sharing con flotta di 500e

Arriva LeasysGO! il primo servizio di car sharing che metterà a disposizione degli abbonati una flotta di sole 500 elettriche. A lanciare l'iniziativa sono Fca Bank e la sua controllata Leasys. Il servizio, gestibile completamente dal proprio smartphone grazie all'app dedicata, permetterà di noleggiare una Nuova 500 della flotta di Leasys, che arriverà a contare oltre 2.000 unità in sharing nel 2021.

Terminato il periodo di test, entro fine anno il servizio sarà aperto al pubblico e verrà data la possibilità di acquistare il voucher d'iscrizione su Amazon e convertirlo sulla piattaforma digitale LeasysGO!. Si potrà in pochi minuti prenotare e interagire con la Nuova 500 elettrica della flotta, pagando una tariffa mensile molto competitiva e comprensiva di 2 ore di mobilità al mese. Esaurite le 2 ore di sharing il costo del servizio passerà in modalità pay-per-use al costo di pochi centesimi al minuto. La ricarica elettrica dei veicoli sarà totalmente gratuita e sarà gestita dal team di LeasysGO!. Il Cliente troverà sempre una Nuova 500 in sharing carica e pronta all'uso.