Audi Quattro, 40 anni tra strade e circuiti

Quarant'anni di Audi quattro, caposaldo della produzione della casa dei quattro anelli. Da quando l'originale quattro ha fatto il suo debutto al Salone di Ginevra nel 1980, Audi ha prodotto quasi undici milioni di auto con quattro sistemi di trasmissione, puntando sempre anche sulla tecnologia della trazione integrale. La trazione integrale secondo Audi è disponibile in tutti i modelli tranne che per la compatta A1. Tutte le versioni di veicoli grandi e particolarmente potenti, così come tutti i modelli S e RS, trasferiscono i loro cavalli alla strada attraverso tutte e quattro le ruote. Con e-tron e e-tron Sportback, Audi è entrata poi non solo nell'era della mobilità elettrica sostenibile nel 2019, ma anche nell'era della trazione integrale elettrica. I motori elettrici guidano gli assali anteriore e posteriore in entrambi i modelli di SUV. Le unità di controllo delle sospensioni e della trasmissione lavorano a stretto contatto per regolare la distribuzione ideale della coppia di trasmissione in modo continuo, completamente variabile e in frazioni di secondo.



Per motivi di efficienza, i SUV elettrici utilizzano solo il motore elettrico posteriore nella maggior parte delle situazioni. Se il driver richiede più output di quello che può fornire, l'unità frontale verrà immediatamente attivata. Questo accade anche in modo predittivo prima che lo slittamento si verifica in condizioni di ghiaccio o durante la curva veloce, o se l'auto sottosterzo o sovrasterzi. Il risultato è una maneggevolezza estremamente precisa che può essere regolata in larga misura attraverso i sistemi di controllo delle sospensioni, da estremamente stabile a sportivo. Quarant'anni di 'quattro' per Audi corrispondono anche a quattro decenni di successi nel mondo del Motorsport. Audi entrò per la prima volta nel Campionato del Mondo Rally nel 1981 e la quattro dominò l'evento solo una stagione dopo, per poi vincere vincere il campionato costruttori nel 1982. Nel 1983 il pilota finlandese Hannu Mikkola si assicurò il trofeo piloti nel 1983, mentre l'anno successivo Audi ha conquistato entrambi i titoli con lo svedese Stig Blomqvist eletto campione del mondo. Proprio quell'anno Audi aveva messo in campo la sua Sport quattro con passo corto per la prima volta, seguita poi nel 1985 dalla Sport quattro S1 che produceva 350 kW. Nel 1987, Walter Röhrl ha guidato un S1 modificato appositamente, verso la vittoria sulla salita di Pikes Peak negli Stati Uniti. Tanti i successi anche nelle categorie 'turismo'. Nel 1988, il costruttore vinse sia il campionato piloti che quello costruttori nella US Trans-Am al suo primo tentativo con l'Audi 200, prima di competere con successo nella serie IMSA GTO l'anno successivo. Nel 1990/91 i quattro anelli entrarono con una V8 quattro nella Deutsche Tourenwagenmeisterschaft (DTM), vincendo due campionati piloti.



L'A4 quattro Supertouring ha partecipato a sette campionati nazionali nel 1996 e li ha vinti tutti. Due anni dopo, gli organi di governo europei vietarono quasi completamente la trazione integrale dalle corse di auto da turismo. Un'Audi all-wheel drive da corsa, l'Audi R18 e-tron quattro con trazione ibrida, è nuovamente scesa in pista nel 2012, facendo segnare un record in pista, tre vittorie alla 24 Ore di Le Mans e due titoli di piloti e costruttori nel Campionato del Mondo Endurance (WEC).