Ford e Jazz:Re:Found insieme in 3 eventi musicali con Custom

I veicoli commerciali Ford e Jazz:Re:Found insieme per la musica, in Place to Be un progetto di IMF (Italian Music Festivals) promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel quadro delle misure a sostegno delle imprese culturali e creative italiane e mirato alla costruzione di una nuova narrazione artistica.



Il format digital avviato con il progetto Place To Be, sviluppato in risposta alla mancata possibilità di svolgere festival e concerti in modalità live , a causa dell'emergenza sanitaria in corso, si compone di tre videoracconti inediti, con lo scopo di esaltare le bellezze naturalistiche, storiche e monumentali del nostro territorio, che si ibridano nella creatività artistica dei più importanti e interessanti musicisti e producer a livello nazionale. Si tratta di un viaggio virtuale di trenta minuti circa, ricco di contenuti, tra cui immagini del backstage o del sound check, che verranno pubblicati sui canali social, Facebook, YouTube e Instagram di Jazz:Re:Found, in coproduzione con Ford. Protagonista del progetto la gamma Custom Plug-In Hybrid, che ha accompagnato artisti e troupe nelle tappe in programma presso Alassio, Orta San Giulio e Forte di Fenestrelle, scelte in quanto terre di mezzo tra più elementi e, quindi, caratterizzate anch'esse da un animo ibrido. In particolare il Transit Custom Plug-In Hybrid si è trasformato in un vero e proprio 'salotto', arredato anche con tappeti e cuscini, dove i musicisti potessero vivere i momenti di pausa e di preparazione sempre nel massimo comfort. La scelta degli artisti coinvolti, i cui nomi saranno svelati durante il percorso di countdown sui social nella settimana precedente allo streaming dell'episodio è stata fatta utilizzando la medesima filosofia del concetto di 'ibrido'.



L'elemento che lega e caratterizza le tre performance è una vera e propria installazione in legno, di forma geoidale che funge da stage, a ricordare l'attenzione e l'impegno per il nostro pianeta. Una vera esperienza materica rivolta al raggiungimento della sostenibilità, tema da sempre caro a Jazz:Re:Found e a Ford, insieme alla valorizzazione e fruizione inedita del territorio.



I tre Custom Plug-In Hybrid, ì compagni di viaggio degli artisti e la loro troupe, hanno garantito il massimo del comfort, grazie anche alla possibilità di organizzare le file posteriori del Tourneo in formato 'conferenza'. La modalità, sviluppata per offrire il massimo della versatilità nella configurazione e nell'utilizzo della zona passeggeri, è in grado di garantire una maggiore interazione delle ultime due file, che possono, inoltre, usufruire di porte USB dedicate per ogni singola postazione.