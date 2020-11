Citroen ottiene blocco vendite auto Polestar in Francia

Un tribunale di Parigi ha bloccato le vendite delle auto elettriche Polestar (il brand del Gruppo Geely Volvo) in Francia ritenendo che la Casa sino-svedese abbia applicato al modello attualmente distribuito in Europa, la Polestar 2, un logo troppo simile allo storico Double Chevron di Citroen. Il provvedimento è preventivo, perché lo sbarco della Polestar 2, attraverso un inedito meccanismo che non prevede concessionarie ma solo 'abbonamenti' da gestire via web e via App, è previsto per la primavera 2021.



Il logo cromato tridimensionale di Polestar assomiglia a una 'stella del nord' stilizzata, ma come è stato contestato già nel luglio dello scorso anno - quando Citroen ha avviato la causa - questo marchio ''danneggia la notorietà dei marchi francesi 3422762 e 3841054 di proprietà di Automobiles Citroen''. La corte di giustizia di Parigi ha condannato Polestar al pagamento di una multa di 150.000 euro e ha ordinato che l'uso del logo in Francia venga interrotto per almeno sei mesi. Il sito web di Polestar per il mercato francese visualizza attualmente il messaggio: ''L'accesso al sito Polestar non è possibile al pubblico francese a causa di restrizioni territoriali sull'uso dei marchi francesi numero 016898173 e 01689532''.