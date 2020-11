La polizia stradale ha denunciato un 28enne di origini pakistane residente a Biella trovato in possesso di una patente di guida apparentemente conseguita in Polonia. L'uomo ha tentato di consegnarla alla Motorizzazione di Biella per ottenere una patente italiana genuina ma dall'accurato controllo, benchè il documento fosse di ottima fattura, sono emersi elementi che ne evidenziavano il falso.