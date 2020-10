Lamborghini apre in Giappone la Lounge Tokyo

Automobili Lamborghini apre nell'esclusivo quartiere residenziale di Roppongi la Lounge Tokyo, il secondo spazio dopo quello di New York negli Stati Uniti. All'interno è presente lo Studio permanente Ad Personam dove il cliente può personalizzare colori, rivestimenti interni ed esterni della sua nuova Lamborghini nei minimi dettagli. La Lounge Tokyo - rende noto un comunicato - non è solo una finestra sul mondo Lamborghini per proprietari e VIP, ma anche un luogo d'incontro e uno spazio per eventi e mostre.



L'inaugurazione diventa anche il momento ideale per la presentazione dalla collaborazione tra Lamborghini e il leggendario marchio dello stilista di fama mondiale Yohji Yamamoto: la Lounge è l'ambiente ideale per presentare la Lamborghini Aventador S "vestita" da Yohji Yamamoto, accanto alla capsule collection co-branded composta da tre capi unici -mod coat, bomber e felpa con cappuccio.



Al piano terra della Lounge Tokyo, la prima finestra sul lifestyle Lamborghini, è anche il luogo per accogliere i clienti per la consegna personalizzata della loro nuova Lamborghini, mentre il secondo e il terzo piano offrono ambienti unici per eventi e incontri, sia per occasioni di lavoro che private e assicurano un'esperienza esclusiva che incarna lo stile e le caratteristiche di design del marchio Lamborghini. La Lounge aprirà le porte al pubblico anche per attività speciali come mostre o spettacoli d'arte.