Nissan, su rivista digitale Horizon i segreti di nuova Ariya

Con sei storie esclusive, la rivista digitale Horizon racconta i particolari che hanno dato vita a Nissan Ariya, il crossover coupé 100% elettrico. Su Horizon è possibile consultare di storie esclusive, vedere fotografie e contenuti video personalizzati e offre una visione di una concezione del veicolo che inaugura il 'new deal' di casa Nissan. Raccontando le storie del design di Ariya, arricchite di numerosi dettagli, la rivista illustra gli inizi del processo di design attraverso lo sguardo esperto dei team di Nissan.



Immergendosi nel cuore del Nissan Design Europe, Horizon spazia dai designer ai responsabili del colore per arrivare ai modellatori di argilla e ai designer digitali. Attraverso aneddoti personali, i team svelano le loro passioni, ispirazioni e idee creative per Ariya, raccontando come il primo schizzo si sia trasformato in un concetto di design dettagliato.



Dall'anteprima mondiale di Ariya a luglio, i clienti di tutta Europa hanno mostrato entusiasmo con l'interesse di oltre 10.000 persone registrato sui canali digitali di Nissan.