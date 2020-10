Nuova proroga della sospensione della Ztl di Torino. Il provvedimento, disposto oggi dal Comune, sarà valido fino al 24 novembre compreso, ossia per tutto il periodo in cui sarà in vigore il Dpcm della Presidenza del Consiglio adottato ieri.

Dall'ordinanza sono escluse le Ztl Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana.