A25, chiusura notturna alternata rampe Bussi/Popoli

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 22 di lunedì 26 ottobre alle ore 6 di martedì 27, sarà disposta l'interdizione al traffico dello Svincolo di Bussi/Popoli in alternanza della rampa di entrata in autostrada A25 in direzione Roma/L'Aquila e della rampa di uscita dall'autostrada A25 con provenienza da Pescara/A14.

Conseguentemente, nei giorni e orari sopraindicati, per i veicoli provenienti da Pescara è consigliata l'uscita alla svincolo di Casauria/Torre de' Passeri, mentre per i veicoli diretti a Roma/L'Aquila/Teramo è consigliata l'entrata allo svincolo di Pratola Peligna/Sulmona.