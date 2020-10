F.1: inaugurato il nuovo centro medico autodromo di Imola

In attesa dello storico ritorno, domenica prossima, del gran premio di Formula Uno di Imola, al circuito del Santerno è stato inaugurato il nuovo centro medico.

Si compone di una struttura costruita su un piano fuori terra per 400 mq circa al chiuso, corredati con un ambiente ad uso 'camera calda' per l'accesso dei mezzi di soccorso di 50 mq e un porticato di accesso alla struttura. Gli ambienti interni sono principalmente destinati ad ambulatori di visita e pronto intervento, con uno spazio dedicato specificatamente alla diagnostica per immagini. Completano la struttura uffici, servizi e ambienti per il personale.

A completamento del Medical Centre, è stata realizzata una nuova elisuperficie per l'atterraggio e il decollo degli elicotteri di soccorso. L'area è completamente recintata e dotata di ingresso autonomo rispetto al resto dell'impianto ed ha una superficie totale di circa 2700 mq.