Covid: Milano Monza Motor Show rinviato a primavera 2021

Visto il persistere dell'attuale situazione sanitaria e nonostante le autorizzazioni concesse dalle istituzioni per gli alti standard di sicurezza del format, il Comitato organizzatore di MIMO, dopo aver consultato le case automobilistiche e il Comune di Milano, ha deciso di rinviare alla primavera del 2021 la 1 edizione della manifestazione.



"Decidiamo di rinviare la 1 edizione di MIMO - ha detto Andrea Levy, presidente MIMO - e sentiamo la responsabilità di parlare a nome delle case automobilistiche. Il comparto automobilistico, fortemente colpito negli ultimi mesi, avrebbe giovato della visibilità di pubblico e media garantiti dallo svolgersi dell'evento, e nonostante questo si mostra compatto nel far prevalere il senso di responsabilità per una situazione che necessità l'attenzione di tutti".



Da parte sua l'assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del Comune di Milano, Roberta Guaineri, ha ringraziato gli organizzatori ed espositori "per l'impegno profuso finora nella preparazione di questa manifestazione e per il senso di responsabilità di questa decisione. Un arrivederci a presto nella nostra bella Milano".