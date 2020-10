Carburanti, Anglat: rete si adegui a persone con disabilità

La razionalizzazione della rete dei carburanti, oggetto di un recente ordine del giorno al decreto di Agosto, accolto dal Governo, che richiamava l'esigenza e l'urgenza di dare via ad una riforma del settore prevedendo l'attuazione della risoluzione approvata dal parlamento lo scorso dicembre, è stata al centro del convegno inaugurale della 15esima edizione del salone Oil&nonOil - Energie, carburanti e servizi per la mobilità. Al riguardo Anglat, l'associazione che da 40 anni opera per la tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità un appello a tutti gli operatori del settore affinché dal processo di razionalizzazione e rinnovamento della rete di distribuzione dei carburanti nasca un modello più a misura di persona con disabilità.

Roberto Romeo, presidente dell'associazione, invita dunque gli imprenditori del settore a guardare con favore ad una platea di automobilisti con disabilità che conta circa 700 mila persone con patente di guida speciale, su una platea complessiva di oltre 7,5 milioni di persone con disabilità in Italia. Anglat si aspetta dunque che gli operatori del settore si facciano parte diligente nel rendere i loro punti vendita compatibili con gli standard e i criteri di accessibilità universale per consentire anche alle persone con disabilità l'esercizio del diritto alla mobilità e una piena autonomia nelle operazioni di rifornimento di carburante.