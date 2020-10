Bentley rivoluziona le possibilità di rifinire l'abitacolo

Cambiano i gusti dei clienti Bentley (la loro età media continua a diminuire) e di conseguenza l'azienda britannica adegua l'offerta di personalizzazioni rendendola sempre più ampia e moderna. E' il caso delle essenze e dei materiali per l'abitacolo è oggi disponibile in ben 5000 possibili combinazioni, fra essenze in legno, pannelli verniciati, finiture tecniche in carbonio o alluminio e l'ultimo materiale di tendenza, la pietra. La Continental GT, ad esempio, è disponibile con sette diverse varietà di legno: come finitura singola o abbinata (se è presente la specifica Grand Black) come doppio rivestemento. Inoltre, tramite l'opzione Extended Veneer di Bentley Mulliner, è possibile combinare due specie di legno qualsiasi in una doppia finitura. Per quei clienti che desiderano abbandonare la tradizionale impiallacciatura in legno laccato, Bentley offre ora il lusso della scelta attraverso una serie di famiglie di essenze speciali oltre alle opzioni individuali offerte da Mulliner Personal Commissioning.



Utilizzando la tecnologia più avanzata, Bentley Mulliner può prendere la pietra formata oltre 200 milioni di anni fa e creare impiallacciature di soli 0,1 mm di spessore, estremamente leggere, per poi accoppiarla al supporto tecnico. Questo particolare rivestimento si presenta con una finitura naturale a 'poro aperto', che lascia la splendida trama della pietra a vista e che la rende piacevole al tatto. L'ardesia e quarzite sono estratte in modo sostenibile da cave selezionate in Rajasthan e Andhra Pradesh, in India, nazione che vanta un'antica e ricca cultura delle lavorazioni in pietra. Le sezioni di pietra vengono divise da pezzi più grandi e trattate utilizzando una resina speciale. Infine, sono modellate e rifinite a mano dal team di carrozzieri Mulliner di Bentley presso la sede dell'azienda a Crewe, in Inghilterra. Sono disponibili i quattro diversi colori Autumn White, Copper, Galaxy o Terra Red. Per i clienti che desiderano aggiungere un tocco di colore all'interno dell'abitacolo della loro Bentley sono ora previste anche le impiallacciature Piano Verniciate Mulliner, che offrono un ambiente ultramoderno che si integra perfettamente con l'ampia gamma di opzioni di pelli interne disponibili.

Queste opzioni in legno laccato utilizzano impiallacciature levigate a mano prima di essere laccate e, come si fa per i cosiddetto Piano Black - la finitura dei pianoforti - dopo la verniciatura, nella fase conclusiva della lavorazione il pezzo viene lucidato con lana di agnello per ottenere una superficie a specchio. Ma ci sono anche acquirenti che non amano la lucentezza della finitura laccata: a loro Mulliner offre la possibilità di utilizzare impiallacciatura a poro aperto rifinite con una lacca opaca ultrasottile esclusivamente per la protezione. Le impiallacciature Liquid Amber, Dark Burr Walnut e Tamo Ash sono tutte disponibili con finitura a poro aperto. Queste essenze vengono selezionate con cura e dai migliori lotti disponibili e sono verniciate con solo tre strati ultrasottili di vernice, per un totale di soli 0,1 mm di spessore. A titolo di confronto il rivestimento laccato High Gloss di Bentley, ad esempio, ha uno spessore di 0,5 mm. Ogni strato viene applicato a mano e levigato ogni volta, assicurando che la vernice aderisca alle naturali rigature del legno. La finitura risultante è simile alla cera e sottolinea il colore e la consistenza del legno.

Ma non è tutto: i clienti Bentley hanno a disposizione una ulteriore scelta con tema più tecnico, in cui la fibra di carbonio lucida sostituisce i pannelli impiallacciati per aggiungere un tocco moderno, tecnico e sportivo agli interni. Un processo di finitura in resina trasparente, migliora visivamente l'aspetto 3D della trama in fibra di carbonio, creando una superficie geometrica senza soluzione di continuità che scorre intorno all'abitacolo da una porta all'altra. Esclusiva per la nuova Bentayga, e per la prima volta su una Bentley. è disponibile come opzione anche una splendida finitura in alluminio spazzolato in tonalità diamante scuro che è prodotta tramite un complesso processo di spazzolatura dell'alluminio in più direzioni, per ottenere il voluto effetto tridimensionale.