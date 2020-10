Vandalo 'riga' auto, ma viene ripreso da telecamera

La Polizia ha identificato e denunciato un uomo di 44 anni, italiano e incensurato, per il danneggiamento di due auto parcheggiate in via De' Pepoli, nel pieno centro di Bologna. A incastrarlo è stata una telecamera di sorveglianza installata su una delle vetture, che lo ha ripreso.

Il fatto risale al 18 settembre: il proprietario di una delle macchine, che aveva parcheggiato verso le 21.30, dopo qualche ora era andato a riprenderla trovando la carrozzeria visibilmente segnata.

Nelle immagini girate dall'impianto di sicurezza, che l'uomo ha fatto avere anche alla Polizia, si vede chiaramente un soggetto con un cane al guinzaglio avvicinarsi e 'rigare' l'auto con una chiave, poi ripetere il gesto su un'altra vettura in sosta poco lontano. Qualche giorno dopo avere denunciato l'episodio, il proprietario dell'auto ha riconosciuto l'autore del vandalismo in un bar della vicina via via Santo Stefano e ha subito avvertito il 113. Il 44enne è stato così identificato dalla Polizia e denunciato per danneggiamento. A quanto risulta, i due non si conoscevano e non ci sarebbe stato un motivo specifico all'origine del gesto.