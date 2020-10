Benzinai, gestori chiedono di chiudere 10.000 impianti in tre anni

Chiudere 10.000 impianti di distribuzione di carburanti in tre anni per arrivare a una razionalizzazione della rete. E' la proposta dei gestori -si legge in una nota congiunta di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio - secondo cui "liberalizzazioni e 'aperture' del Mercato hanno fallito", e gli impianti continuano ad aumentare. "Secondo i dati del Mise sono 1.345 i punti vendita in più, solo negli ultimi 12 mesi" , viene spiegato, e "secondo il Procuratore di Trento,. Raimondi, audito in Parlamento il 5/11/2019, 'nella distribuzione carburanti c'è un ingresso incontrollato di soggetti. Il traffico illecito di prodotti petroliferi ha assunto una rilevanza estremamente pesante e pericolosa anche per il controllo da parte della criminalità organizzata. Il 30% del venduto sfugge all'imposizione fiscale per un valore di circa 10-12 miliardi di euro." I gestori nel corso della rassegna "Oil & nonoil" a Verona, hanno presentato un "modello di riforma" che prevede di "la chiusura di 10.000 impianti inefficienti (sotto i 600mila lt. dichiarati, senza attività integrative, abbandonati dal Gestore) + 150 in autostrada, tra il 2021 ed il 2023, per ottenere una rete più snella, favorire i controlli degli organi ispettivi ed aumentare l'indice di produttività per impianto". Di conseguenza, conclude la nota, "restituire alla collettività almeno 8 miliardi di euro di gettito erariale evaso e almeno 1,4 miliardi al mercato ad agli operatori onesti; ricostruire un sistema regolatorio certo, favorire il rientro delle multinazionali e investimenti da dedicare alla modernizzazione della rete.