Mercedes Benz nella top ten dei Best Global Brands 2020

Mercedes Benz si aggiudica il titolo di brand di lusso più ambito e di successo nel 2020. Secondo la classifica Best Global Brands di Interbrand, il marchio della stella si posiziona con successo all'ottavo posto, uno brand europeo che figura all'interno della top-ten. ''L'intero team Mercedes-Benz è orgoglioso di essere ancora una volta tra i primi dieci 'Best Global Brands' quest'anno e di difendere la posizione di marchio automobilistico di lusso più prezioso al mondo per il quarto anno consecutivo - ha affermato Bettina Fetzer , Vice President Marketing presso Mercedes-Benz AG - La chiave del nostro successo è la costante attenzione del nostro marchio alle esigenze del cliente, per il quale creiamo straordinarie esperienze di prodotto e di marca utilizzando un'ampia gamma di formati digitali e fisici''. Il marchio Mercedes-Benz coniuga da sempre un alto livello di innovazione con il desiderio di offrire ai clienti un'esperienza di mobilità di classe lusso unica e inconfondibile. Pertanto, non solo tutti i prodotti e i servizi Mercedes portano in sé il know-how accumulato dall'azienda, ma anche qualcos'altro saldamente ancorato nel Dna del nostro marchio, l'aspirazione di incarnare il fascino del lusso moderno. Questo momento, segnato dalla pandemia Covid-19, dimostra chiaramente che i marchi di successo sono più duraturi che mai, anche in tempi turbolenti. La loro posizione chiara trasmette fiducia e coerenza, rafforzando i legami a lungo termine tra cliente e marchio. La società Interbrand ricerca e analizza i marchi di maggior valore al mondo dal 1999. Al primo posto assoluto figura Apple, il cui valore economico (322 miliardi di dollari) è in aumento. Dietro si sono piazzati Amazon, Microsoft, Google, Samsung, Coca Cola.



A chiudere la top ten McDonald's e Disney. Mercedes rientra in classifica con un valore stimato del marchio di 49,268 miliardi di dollari Usa.