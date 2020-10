Audi, ready for e-tron home: offerta per ricarica a casa

La mobilità elettrica di Audi viaggia 'spedita' con Enel X. Nel 2019, al debutto di Audi e-tron, prima vettura a zero emissioni della casa di Ingolstadt, è stato lanciato il pacchetto Ready for e-tron, sviluppato insieme ad Enel X, che ha facilitato la vita ai privati e alle aziende che hanno deciso di convertirsi all'elettrico. Sull'onda di quell'esperienza debutta ora l'offerta Ready for e-tron home, dedicata alla ricarica smart da casa. Quella domestica è la soluzione principale di ricarica per i possessori di auto elettriche. Secondo i dati attuali, la percentuale di ricariche nel proprio garage o posto auto sfiora l'80%. Grazie all'accordo tra Audi ed Enel X, è possibile organizzare, con un unico interlocutore e con tariffe privilegiate, tutte le operazioni per l'installazione della JuiceBox di Enel X, l'infrastruttura di ricarica domestica. Il pacchetto Ready for e-tron home, riservato ai clienti della gamma Audi e-tron, include il sopralluogo domestico, la consulenza per l'aumento della potenza elettrica dell'impianto di casa, la predisposizione del sistema di ricarica e la possibilità di scegliere la JuiceBox di Enel X con cavo integrato in tre diverse configurazioni di potenza in corrente alternata (AC): 7,4 kW monofase, 11 o 22 kW trifase. La JuiceBox garantisce massima sicurezza, ha ingombri contenuti ed è corredata della funzione "intelligente" demand limitation, per regolare l'erogazione d'energia in base al fabbisogno domestico.



La ricarica è monitorabile a colpo d'occhio grazie ai Led integrati nella JuiceBox e può essere gestita con gli appositi comandi oppure, optando per la versione Pro Cellular, anche da remoto con lo smartphone. L'offerta, compatibile con qualsiasi fornitore di energia, ha un prezzo di 854 euro optando per la configurazione con potenza di 7,4 kW, di 922 euro con potenze di 11 o 22 kW. Prezzi, rispettivamente, di 1.037 e 1.140 euro qualora si scelga la versione smart Pro Cellular della JuiceBox Enel X, con un risparmio per il cliente, in quest'ultimo caso, del 25%. In aggiunta, entrambi i modelli di box station possono beneficiare di una detrazione fiscale del 50% delle spese di acquisto che può arrivare al 110% grazie al Superbonus previsto dal Decreto Rilancio. Optando per la JuiceBox di Enel X con potenza di 7,4 oppure 11 kW, i suv elettrici della gamma Audi e-tron possono ripristinare il 100% dell'energia in una notte, mentre la soluzione top di gamma da 22 kW riduce le tempistiche a circa quattro ore. Oltre che in corrente alternata, la gamma Audi e-tron può essere ricaricate in corrente continua (DC) con potenze fino a 150 kW: un valore di riferimento tra i suv a zero emissioni. In meno di mezz'ora è possibile disporre dell'80% d'autonomia. La casa dei quattro anelli propone ai clienti l'accesso ad oltre 170.000 stazioni in 25 Paesi europei mediante il servizio di ricarica Audi e-tron Charging Service.



Quest'ultimo include la rete pubblica di Enel X: la più estesa in Italia. A corrente alternata come a corrente continua, a 11 kW così come a 150 kW, per un 'pieno' d'energia è sufficiente un'unica scheda e un unico contratto di ricarica.Enel si è impegnata in un piano di infrastrutture di ricarica nel nostro Paese che ha visto oltre 10.500 punti di ricarica installati e prevede l'installazione di 28mila punti entro il 2022, con l'obiettivo di coprire capillarmente tutte le regioni italiane.



Entro il 2025, Audi potrà contare su 30 modelli a elevata elettrificazione, dei quali 20 completamente elettrici. Dopo gli stabilimenti di Bruxelles, dove vengono prodotti i suv della gamma Audi e-tron, e di Gyor, in Ungheria, entro il 2025 tutti i siti produttivi Audi saranno carbon neutral e l'azienda ridurrà del 30% - rispetto al 2015 - le emissioni di CO2 dell'intero ciclo di vita delle proprie vetture. L'obiettivo di lungo termine è il bilancio carbon neutral di tutte le attività del brand entro il 2050.