Salone Auto e moto d'Epoca Padova, confermato l'evento

A seguito del nuovo DCPM del 13 ottobre 2020, Intermeeting Spa, organizzatore del Salone Auto e Moto d'Epoca all'interno del quartiere fieristico Fiera di Padova, sottolinea la conferma della manifestazione dal 22 al 25 ottobre. L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza e nell'adozione dei protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630, riferiscono gli organizzatori. Per tutti coloro interessati a partecipare all'evento, la fiera mette a disposizione i siti web www.autoemotodepoca.com e www.fieradipadova.it/fiera-sicura/, allo scopo di prendere parte in maniera sicura alla kermesse motoristica. "Acquistando il proprio ticket online - sul sito autoemotodepoca.com - si evitano file ai desk della biglietteria, ma si ha la possibilità di accedere in fiera attraverso ingressi dedicati, evitando assembramenti e lunghe attese".