Per la 1000 Miglia monitoraggio fino a ultimo giorno

"Atteso che l'evoluzione della pandemia è imprevedibile e minaccia lo svolgimento della stessa manifestazione, si è convenuto un monitoraggio costante della stessa per garantire scelte attente ponderate fino all'ultimo giorno utile". Così la prefettura di Brescia in una nota al termine di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica incentrato sulla 1000 Miglia storica, la gara per auto d'epoca che partirà da Brescia giovedì prossimo per poi far ritorno in città la domenica successiva dopo aver attraversato l'Italia.

Oltre 400 gli equipaggi al via. Il vertice ha portato ad un cambio di percorso per Brescia, ed è stato indetto il passaggio delle auto storiche nel centro storico "dove gli assembramenti pubblici sono più probabili e di difficile gestione" spiega la Prefettura.

Il prefetto ha dato incarico agli organizzatori di predisporre un'integrazione del programma che preveda un limitato passaggio nel centro città, transennato e gestito ai varchi dall'organizzazione. Annullato anche il passaggio nel cielo di Brescia delle Frecce Tricolori, "che - scrive la Prefettura - avrebbero certamente determinato un incremento del pubblico e un aggravio del rischio".