Skoda Octavia è 'Car of the year' 2020 per AutoExpress

È la Skoda Octavia la vincitrice del premio 'Car of the Year' 2020 per Auto Express. Oltre ad incoronare la regina del 2020, la rivista specializzata britannica ha scelto le migliori vetture dell'anno nell'ambito di 24 classi diverse, dalle city car ai modelli di lusso, ai veicoli a carburante alternativo (compresi i modelli mild-hybrid, ibridi, plug-in e completamente elettrici), auto sportive, auto familiari e suv, praticamente ogni settore del nuovo mercato automobilistico è stato considerato per la votazione. Oltre la Skoda Octavia (che ha vinto anche il riconoscimento di miglior auto compatta familiare e station wagon), la rivista britannica ha premiato la Vw Up! come miglior 'city car of the year', mentre alla Renault Zoe è andato il premio di auto elettrica più conveniente 2020. Ancora una Skoda, la Superb stavolta, ad aggiudicarsi il premio di miglior 'family car', mentre la Tesla Model 3 si aggiudica il riconoscimento di 'compact executive car of the year' e quello di miglior auto elettrica premium. Nella categoria 'auto di lusso' il riconoscimento va alla Mercedes Classe E, per la categoria small suv vince la Renault Captur mentre la Ford Kuga si aggiudica il premio per i suv mid-size. La classifica dei suv si chiude con i large tra cui primeggia - secondo AutoExpress - la Seat Tarraco. Tra i suv premium riconoscimenti sono andati alla Mercedes GLA, alla Land Rover Defender e alla Bmw X5 (rispettivamente per le categorie small, mid e large). Miglior auto di lusso 2020 è la Bentley Flying Spur; la Civic Type R è stata eletta la miglior 'berlina sportiva 2020'. La classifica delle cabrio vede il trionfo della Mini Convertible, quella delle coupé invece al primo posto trova la Alpine A110. Performance car of the Year è stata eletta la Porsche 911. Per la categoria delle ibride premiate la Toyota Yaris e la Classe E di Mercedes (per il segmento delle premium). Per AutoExpress inoltre il miglior pick up 2020 è il Ford Ranger, mentre un altro veicolo Ford, vince nella categoria 'van of the year': si tratta del Transit Custom.