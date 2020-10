Vw Motorsport partecipa al Goodwood SpeedWeek con ID.R.

Volkswagen Motorsport partecipa alla Goodwood SpeedWeek 2020 con l'elettrica da corsa ID.R. Dal 16 al 18 ottobre, l'evento senza pubblico sarà trasmesso in diretta online e combinerà il meglio del Festival of Speed e del Revival di Goodwood. Dopo i record degli anni scorsi, questa volta la ID.R tenterà il miglior tempo sul Goodwood Motor Circuit. Con una nuova livrea ispirata al design della gamma ID. di serie, la Volkswagen ID.R accompagna l'arrivo sul mercato della compatta ID.3 e il debutto mondiale del suv ID.4. In Europa, le consegne della ID.3 1ST edition, la serie limitata di lancio della compatta 100% elettrica Volkswagen, primo modello basato sulla piattaforma modulare MEB, sono iniziate da alcune settimane. Gli ordini della gamma ID.3 di serie si sono aperti a luglio, con le prime consegne previste nel primo trimestre del 2021, mentre il 23 settembre ha celebrato il suo debutto mondiale il suv ID.4. Un serrato calendario di novità a testimonianza dell'ambizione della Volkswagen, che punta alla leadership mondiale nella mobilità elettrica. La Marca, infatti, ha l'obiettivo di produrre 1,5 milioni di auto elettriche entro il 2025.



Per la ID.R, la partecipazione alla Goodwood SpeedWeek è un ponte tra passato e presente. L'attuale record del Goodwood Motor Circuit risale al 1965: in una gara non ufficiale della Formula 1, i piloti Jim Clark e Jackie Stewart segnarono lo stesso tempo di 1:20,4 minuti. La ID.R, che detiene già il record assoluto della Goodwood Hill, tenterà di ottenere il miglior tempo anche sullo storico circuito inglese. Nel complesso, l'elettrica da corsa della Volkswagen detiene quattro primati in tre continenti: oltre ai record assoluti di Goodwood Hill, della Pikes Peak, in Colorado (Stati Uniti d'America), e della Big Gate Road sulla Montagna Tianmen, in Cina, la ID.R ha fatto anche registrare il miglior tempo sul giro per un'elettrica al Nordschleife del Nürburgring, in Germania.



Gli organizzatori della Goodwood SpeedWeek hanno creato un programma in cui vetture da corsa di ogni epoca si sfideranno in gare coinvolgenti, anche su un circuito da rally con tratti asfaltati e non. Per la Volkswagen Motorsport, la sfida è rappresentata dallo Shootout. La formula è simile alla Hillclimb del Festival of Speed: circa 30 vetture da corsa, divise in classi, percorreranno il circuito una alla volta. Alla Goodwood SpeedWeek, la ID.R si presenterà con una nuova livrea: i designer della Volkswagen hanno scelto i colori blu e argento: il primo identifica le divisioni sportive Volkswagen Motorsport e Volkswagen R, mentre la tinta Scale Silver è una di quelle disponibili per la compatta ID.3, il primo modello di serie basato sull'inedita piattaforma modulare MEB che inaugura la nuova strategia elettrica del Gruppo Volkswagen. Oltre ai colori, un altro elemento identificativo che la ID.R prende dai modelli di produzione è la struttura a nido d'ape: sulla ID.3, per esempio, questo motivo è presente sul frontale e sui montanti posteriori. Nell'elettrica da corsa da 500 kW (680 CV) questa forma non ha solo una funzione decorativa: l'esagono è anche la struttura essenziale dei rigidissimi materiali compositi di cui sono fatti il telaio e i componenti aerodinamici della ID.R.