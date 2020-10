Rolls Royce, unicorni e viaggi spaziali per i baby designer

Dagli unicorni ai viaggi spaziali, le Rolls Royce viste dai più piccoli non hanno limiti di immaginazione. Le ispirazioni sono quelle che sono state protagoniste del concorso organizzato dalla casa automobilista e rivolto a giovanissimi 'designer' del futuro. "Siamo lieti di annunciare i vincitori del nostro Young Designer Competition - ha dichiarato Torsten Müller-Ötvös, amministratore delegato, Rolls-Royce Motor Cars - nel quale le voci che spiccavano per noi erano quelle che mostravano una reale profondità di pensiero, sforzo ed espressione, e incorporavano molti dettagli diversi. I partecipanti vincitori non si sono limitati a disegnare la macchina più bella: hanno creato esperienze incredibili che hanno mostrato la libertà della loro immaginazione, non ostacolata da vincoli fisici, reali". il concorso è nato come per fornire un'opportunità creativa a bambini e ragazzi di età inferiore ai 16 anni, durante il periodo del lockdown per Covid-19, generando più di 5 mila disegni provenienti da oltre 80 paesi. Senza regole o criteri di giudizio specifici per indirizzare i disegnii, i bambini hanno lasciato correre l'immaginazione, creando i loro progetti.

"Il numero e la diversità delle voci - ha commentato Gavin Hartley, Head of Bespoke Design, Rolls-Royce Motor Cars - dimostra ancora una volta qualcosa che abbiamo sempre creduto e vissuto all'interno di Bespoke Design: che l'ispirazione è ovunque. Come adulti, siamo spesso troppo di fretta per fermarci a pensare ad idee fantastiche. In Rolls-Royce incoraggiamo i clienti ad essere audaci e creativi, liberi dalle nozioni convenzionali sul come dovrebbero essere le auto". I quattro vincitori di categoria, che provengono da Giappone, Francia, Cina e Ungheria e variano in età da sei a 16 anni, potranno fare un viaggio, con autista, assieme ad un amico e a bordo di in una Rolls-Royce. Le categorie premiate sono quelle di Tecnologia, Ambiente, Fantasia e Divertimento. Tra le varie ispirazioni per le fantasiose Rolls, anche unicorni, tartarughe, viaggi spaziali, le piramidi egizie, Pablo Picasso e molto altro. Molte Rolls Royce viste dai bambini sono in grado di volare o viaggiare sott'acqua. "La cosa più importante che ho imparato da questa competizione - ha detto sempre Torsten Müller-Ötvös - è che qualunque siano le circostanze, abbiamo il potere di creare cose incredibili, perché la nostra immaginazione è sempre libera di volare. Spero che anche i bambini che hanno preso parte al con corso lo abbiano capito e che possano trarre qualcosa di positivo dalla loro esperienza di pandemia".