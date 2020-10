F1: Alonso torna al volante di una monoposto dopo due anni

Fernando Alonso, che tornerà in Formula 1 la prossima stagione dopo due di assenza, ha guidato una vettura di F1 per la prima volta dal 2018 durante un tour promozionale organizzato dalla Renault sul circuito di Barcellona. Il pilota spagnolo, 39 anni, ha preso posto a bordo della RS20, la monoposto che partecipa alla stagione 2020 del Mondiale di Formula 1 e che normalmente è affidata all'australiano Daniel Ricciardo e al francese Esteban Ocon. "E' stato davvero molto speciale per me tornare in F1 - ha commentato il due volte campione del mondo di F1 (2005, 2006) in un live su Instagram - E' stata una buona occasione per sentire la macchina. Tornare alla velocità di una F1 non è facile, ma sentivo che stavo migliorando giro dopo giro. Questa macchina ha del potenziale, come si vede in gara, ma c'è ancora spazio per migliorare".

Lo scorso luglio Alonso si è legato per un periodo non specificato con la Renault, la squadra con cui ha vinto i suoi due titoli mondiali e le cui monoposto correranno dalla prossima stagione sotto il nome di Alpine, il marchio sportivo del produttore francese.