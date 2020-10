Vende false polizze auto online, denunciata 20enne

Raggirava gli automobilisti vendendo false polizze assicurative on-line, che incassava facendo accreditare il denaro su una carta postepay. Per questo una 20enne di origine napoletana è stata denunciata per truffa dalla polizia stradale di Lucca. Le indagini sono partite da un controllo effettuato dagli agenti su un'auto in località Turrite Cava, nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca). Il certificato assicurativo in possesso del proprietario del veicolo è risultato falso, facendo scattare gli accertamenti che hanno permesso di arrivare alla 20enne, alla quale l'ignaro automobilista aveva pagato 227 euro credendo di aver stipulato una vera polizza assicurativa.