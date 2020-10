Salone automobilistico a Tianjin nel 2021

Il Salone automobilistico internazionale di Tianjin si terrà per la prima volta nella città portuale della Cina settentrionale al fine di creare una nuova piattaforma per la presentazione di nuovi modelli internazionali. L'expo, in programma dal 26 settembre al 5 ottobre 2021, sarà organizzata dalla sezione per l'industria automobilistica del China Council for the Promotion of International Trade. Secondo la Commissione municipale per il Commercio di Tianjin, la mostra dovrebbe svilupparsi su 250.000 metri quadrati, l'80% dei quali al chiuso.

Il salone si concentrerà sulle nuove tecnologie e su innovativi concetti e modalità per la mobilità come i veicoli elettrici, le automobili interconnesse e le vetture senza conducente. La manifestazione integrerà le tecnologie avanzate per il settore automotive con lo sviluppo sostenibile, assumendo un ruolo guida in questo senso, e guarderà al futuro delle automobili. L'appuntamento si terrà presso il centro fieristico e congressuale nazionale di Tianjin, la terza maggiore sede espositiva cinese dopo quelle di Guangzhou e Shanghai.