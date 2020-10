Autovie Venete: lavori in A4 e A34

Autovie Venete replica i lavori di risanamento alla pavimentazione all'altezza dello svincolo di Latisana, ma nella carreggiata opposta (direzione Trieste) rispetto all'intervento effettuato nel fine settimana, in A4.

Le operazioni di rifacimento del manto stradale - per un tratto di circa un chilometro compreso tra le rampe del casello - verranno effettuate in diverse modalità per garantire sempre la circolazione dei mezzi su due corsie. Dalle ore 1,00 di lunedì 12 ottobre fino alle ore 4,00 di mercoledì 14 una delle corsie in direzione Trieste verrà deviata nell'altra carreggiata. Dalle ore 6,00 di lunedì 12 alle 5,00 di martedì 13 verrà anche chiuso il casello di Latisana in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata per chi è diretto a Trieste. Chi proviene da Latisana e dai paesi limitrofi ed è diretto a Trieste potrà entrare in A4 al casello di San Giorgio di Nogaro. Chi arriva da Venezia ed è diretto a Latisana dovrà uscire al casello di Portogruaro e seguire la viabilità alternativa segnalata dalle frecce gialle.

Nessun problema per chi è diretto a Venezia.

Anche la A34 (Villesse - Gorizia) sarà interessata questa settimana da un cantiere, dalla notte di lunedì 12 ottobre alla tarda serata di sabato 17. La ripavimentazione riguarderà un tratto di 2,5 chilometri tra gli svincoli di Villesse e Gradisca d'Isonzo in direzione Gorizia. La circolazione verrà comunque garantita. Dalle ore 2,00 di lunedì 12 alle 23,00 di sabato 17 verrà chiusa l'uscita allo svincolo di Gradisca d'Isonzo (provenienza Villesse). Pertanto, in quei giorni chi è diretto a Gradisca dovrà uscire allo svincolo di Villesse.