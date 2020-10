Modena Cento Ore, sulle strade d'Italia da Sud a Nord

Tutto pronto per la nuova edizione della Modena Cento Ore, in programma dall'11 al 15 ottobre. Per il ventesimo anniversario della gara, l'organizzazione ha preparato un'edizione speciale che attraverserà l'Italia da sud a nord. Si farà tappa a Roma, Perugia, Firenze e Modena, proponendo 3 gare in circuito e 12 prove speciali e serate esclusive. Per cinque giorni gli equipaggi sfileranno su alcune delle più belle strade che attraversano l'Italia centrale e uniscono Roma, Firenze, Perugia e Modena. Le sfide avverranno invece su tre circuiti, Magione, Mugello e Imola, oltre le 11 prove speciali in salita su strade chiuse al traffico. Dopo le giornate di gara, la bandiera a scacchi sventolerà a Modena, in Piazza Roma, giovedì 15 ottobre a partire dalle 16.30. Il percorso risalirà l'Italia attraversando quattro regioni, Lazio, Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e le auto arriveranno l'11 ottobre a Roma per essere esposte a Villa Borghese sul Viale delle Magnolie durante le verifiche tecniche e sportive. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, sfileranno in parata per le vie del centro storico.Il 12 ottobre si sfilerà nel centro di Monterotondo e di Rieti, per poi affrontare le prime due prove speciali, sul percorso della storica Cronoscalata Rieti-Terminillo, prima di procedere verso Assisi e Perugia.



Martedì 13 alle 7.30 gli equipaggi partiranno per la seconda tappa, raggiungendo prima Todi e poi il centro di Orvieto dove faranno un controllo timbro. La competizione si accenderà con la terza prova speciale, e poi con la prima gara in circuito che si disputerà a partire dalle 11 a Magione, nell'Autodromo dell'Umbria. Nel pomeriggio altre due avvincenti prove speciali e poi il passaggio a Cortona, la sosta con esposizione delle vetture in Piazza Grande ad Arezzo. L'arrivo di tappa, come da tradizione, sarà in Piazza Ognissanti a Firenze. Mercoledì 14 la giornata si partirà alle 9 con una gara all'Autodromo del Mugello. Ci si sfiderà poi con 4 prove speciali nella zona del passo del Giogo, si sfilerà nel centro di Scarperia e San Piero e poi toccherà alla serata di gala nel cuore di Firenze. Giovedì 15, ultimo giorno di gara, gli equipaggi avranno modo di competere su due prove speciali, sfileranno a Palazzuolo sul Senio e arriveranno poi sull'asfalto dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. L'arrivo finale è previsto in piazza Roma a Modena, davanti all'Accademia Militare. Le premiazioni si svolgeranno in serata.