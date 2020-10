Città di Castello protagonista su Rivista Ferrari

Il giardino della Pinacoteca Città di Castello è protagonista sulla rivista ufficiale della Ferrari. Una sua immagine è infatti sulla home page del sito, https://magazine.ferrari.com/it/, per un reportage sul Cinquecentenario.



La prestigiosa rivista con una tiratura di 30 mila copie - ricorda il Comune -, viene inviata per posta ad ogni proprietario di Ferrari. Nel numero in uscita contiene un servizio dello scrittore e giornalista Enrico del Buono dedicato al Cinquecentenario di Raffaello, corredato dalle immagini che il fotografo Giuliano Koren ha scattato lungo l'itinerario tra Urbino e Perugia, alla ricerca delle opere e delle città in cui Raffaello ha lasciato le sue maggiori attestazioni. L'immagine della Ferrari, F8 Spider, giallo sgargiante, nel giardino rinascimentale della Pinacoteca è stata scattata questa estate.



"La foto è bellissima" commenta il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, insieme all'assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli e a quello al Turismo e Commercio Riccardo Carletti. "Per la risonanza e la diffusione della rivista - aggiunge - si tratta di una grande occasione di promozione per la città e le sue eccellenze artistiche, soprattutto in vista della mostra su Raffaello della primavera 2021".