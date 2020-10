Peugeot 2008 vince Red Dot Award grazie a design e colori

Peugeot 2008 ha ricevuto il premio per il design Red Dot Award 2020, da 60 anni uno dei premi internazionali più prestigiosi per il design. Lo stile della vettura è infatti uno degli elementi distintivi del suv compatto del Leone. Elementi che si fondono con un abitacolo dove la personalità del marchio del Leone è espressa dal design della plancia, dei pannelli porta, dalle finiture dei sedili. A firmare in maniera evidente le linee rivoluzionarie dell'abitacolo è il nuovo i-Cockpit 3D, con le grafiche tridimensionali per esaltare ancor più il piacere di guida, aumentare il comfort e la sicurezza. Il colore di lancio, Orange Fusion, un richiamo alla storia di Peugeot e ai suoi modelli sempre innovativi, le features di prodotto, come il sistema keyless che permette di non toccare nemmeno la maniglia per attivare la chiusura, l'i-Cockpit 3D appunto, il volante multi-funzione originale come forma e posizionamento, la dinamica di marcia, il confort dell'abitacolo, sono stati i temi di fondo della clip che vuole raccontare l'esperienza di viaggio a bordo di una Peugeot innovativa come suv 2008.