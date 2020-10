Bosch favorisce ingresso nel lavoro donne manager di domani

L'undicesima edizione di women@bosch, l'iniziativa della scuola di formazione di Bosch che, fin dal 2010, si propone di favorire l'ingresso delle manager di domani nel mondo del lavoro si svolge oggi per la prima volta in 'formato' digitale. Bosch, il colosso tedesco dell'innovazione tecnologica e dei servizi, occupa oggi oltre il 24% di donne rispetto al totale di 400mila collaboratori. Dalle 17 in poi, con una diretta streaming gratuita e aperta al pubblico registrandosi al sitohttps://bosch.eventscase.com/IT/Women_BOSCH2020 sarà possibile seguire l'edizione 2020 di women@bosch che quest'anno non sarà riservata alle sole studentesse delle materie in ambito STEM (Science, Technology, Engineering, Maths), ma anche a chi ha intrapreso studi umanistici o economici e, più in generale, a tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema della diversità di genere all'interno del contesto aziendale. ''In un momento storico come quello attuale, in cui la tecnologia si è rivelata spesso fondamentale - ha dichiarato Sabrina Castellan, training, recruiting & development director Bosch Group Italy - Bosch sceglie di utilizzarla come mezzo per raggiungere un pubblico più ampio, sensibilizzando tutti i partecipanti sul tema della parità di genere in azienda e favorendo il passaggio dall'Università al mondo del lavoro, aiutando le ragazze a maturare una maggiore consapevolezza sulle opportunità future''. Dopo aver svolto più di 100 presentazioni presso le Università, incontrato oltre 5.000 studentesse, invitato e accolto circa 250 ragazze alla cerimonia finale e attivato più di 50 stage, women@bosch cambia quindi forma e accetta la sfida del digitale. ''Da oltre dieci anni, attraverso il progetto women@bosch ha sottolineato Roberto Zecchino, vice president human resources and organization Bosch South Europe - la nostra azienda si impegna a diffondere il valore della diversity, con l'obiettivo costante di aumentare la presenza in azienda di professioniste e donne manager a livello internazionale''. Nel corso dell'evento, le studentesse avranno la possibilità di conoscere la realtà aziendale e le figure professionali richieste. Inoltre, potranno conoscere più da vicino le manager di Bosch in Italia che condivideranno le loro esperienze e daranno suggerimenti per trovare un equilibrio tra lavoro, vita privata e impegni familiari.