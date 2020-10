Ford Mustang Shelby GT350, fine produzione ad autunno

Il 2020 è l'ultimo anno per Ford Mustang Shelby GT350. Secondo quanto riporta il sito motorauthority.com, una delle vetture più amate sul mercato sta per uscire di produzione. La casa dell'Ovale Blu avrebbe infatti annunciato che la Mustang Shelby GT350, insieme all'edizione più hardcore GT350R, sarà gradualmente eliminata dopo il 2020. La produzione terminerà questo autunno. La notizia non suona come una sorpresa poiché la GT350 non era presente quando Ford ha annunciato gli aggiornamenti alla gamma Mustang 2021 a settembre. In alternativa, comunque, anche se si tratta di prodotti diversi, Ford offrirà la nuova Mustang Mach 1 per il 2021. La GT350 e la GT350R sono arrivate nel 2016, sebbene ci fosse un numero limitato di esemplari del 2015, 137 per l'esattezza, per celebrare il 50esimo anniversario della Ford Shelby GT350 del 1965 costruita da Carroll Shelby. Nel corso degli anni, Ford ha apportato piccoli aggiornamenti alle auto, ma una cosa è rimasta costante, la combinazione di un manuale a 6 marce e un V8 aspirato con 526 cavalli.