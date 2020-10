Smog: Sala, Area B a Milano sarà riattivata a metà ottobre

A Milano la riattivazione di Area B, la zona a traffico limitato che comprende quasi tutta la città, potrebbe essere riattivata a metà ottobre o comunque con l'inizio della stagione termica. "L'area B andrà gestita con flessibilità, è chiaro che andiamo nella stagione termica invernale e per cui l'inquinamento si alzerà e quindi può aver senso riattivarla - ha spiegato a margine della festa della Polizia locale -. Ma se la situazione sanitaria dovesse poi peggiorare la riapriremo, probabilmente la gestiremo con l'attenzione e la flessibilità, non c'è spazio per ideologismi, c'è invece necessità di ragionare con molto pragmatismo". Per quanto riguarda invece la richiesta del consigliere del Pd, Carlo Monguzzi, di inasprire Area C il sindaco ha risposto che "non so cosa possa voler dire, Area C rimarrà com'è".