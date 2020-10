Jean Todt in visita 'Rallylegend' a San Marino

Visita del numero uno dell'automobilismo mondiale Jean Todt, presidente della Fia, al 'LegendVillage', cittadella di Rallylegend, kermesse dedicata al rally e ai suoi piloti, in programma a San Marino fino a domani.

Giunta alla 18esima edizione., la rassegna è la più importante manifestazione sportiva sul Titano e attira ogni anno appassionati al seguito di vetture leggendarie e campioni del rally internazionale.

"Il successo di Rallylegend - osserva in una nota Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per lo Sport sammarinese - passa dalle emozioni che questi piloti e queste vetture regalano agli appassionati. La visita del Presidente della FIA Jean Todt omaggia la Repubblica e gratifica l'impegno degli organizzatori di questa incredibile manifestazione. Abbiamo temuto che l'edizione numero 18 di Rallylegend non ci potesse essere e invece, grazie alla grandissima esperienza degli organizzatori siamo qui, in sicurezza, con un pubblico caloroso come quello degli anni passati".