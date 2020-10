Ha 276 veicoli intestati usati per reati, denunciato

I carabinieri di Sestri Levante hanno denunciato un uomo di 57 anni per truffa e falso ideologico.

L'uomo si era intestato, dietro compenso, 276 veicoli usati in realtà da altre persone per commettere reati. L'indagine ha messo insieme una serie di tasselli ed è riuscita a risalire al prestanome. Partendo da una serie di arresti di persone coinvolte in furti in abitazione, truffe ad anziani, spaccio e rapine, i militari hanno visto che le auto usate erano tutte intestate alla stessa persona.

La 'testa di legno', hanno scoperto gli investigatori, era titolare di due società di compravendita di autovetture, ma di fatto non aveva mai versato contributi fiscali. Il danno causato all'erario ammonta a circa 100 mila euro, per il mancato pagamento del passaggio di proprietà, sfruttando le agevolazioni fiscali assicurate dalla legge. Inoltre, il mancato pagamento del pedaggio autostradale ha causato un danno di circa 50 mila euro mentre il mancato pagamento delle multe ammonta a circa 220 mila euro.

I carabinieri hanno anche appurato che sono pendenti circa 400 incidenti con le vetture in questione. I mezzi sono stati radiati e verranno distrutti.